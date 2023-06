Na Twitterze pojawiło się nagranie z wulgarnymi wypowiedziami aktora Andrzeja Seweryna, który ma wziąć udział w niedzielnym marszu organizowanym przez PO. Nagranie udostępnił na Twitterze Tomasz Lis. Dziennikarz już je usunął, ale nada kraży powielane w sieci.

Drogie dziecko, pamiętaj, twoim zadaniem jest im przyp...ć. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale szybko zrozumiesz, jak będziesz miał kilkanaście lat albo wcześniej, zrozumiesz komu trzeba przyp...ć. I nie zważać na nic! - mówi do kamery Andrzej Seweryn. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pierd...m trzeba przyp...ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, porozumienia. Nie, k...a!

Komentarze

Jutro jest marsz siły i nadziei, nie bezradnej złości. Więc nie ma co przeklinać. Silni nie muszą - skomentował nagranie Andrzeja Sewryna Donald Tusk.

Andrzej Seweryn to nie jest pierwszy z brzegu anonimowy internetowy hejter. To dyrektor prestiżowego teatru i osoba uchodząca w niektórych kręgach za autorytet moralny. Tymczasem zaprezentował się jako człowiek pełen nienawiści, posługujący się językiem nienawiści i agresji - napisała Beata Szydło.

W sumie mnie bawi ten oburz, bo ktoś przeklął albo użył mocnego porównania. Od ośmiu lat nam plują w twarz, więc chyba już skończył się czas kurtuazji i cackania się z bandytami - skomentował Tomasz Lis, który jako pierwszy udostępnił nagranie.

Zamiast debaty wulgaryzmy. Zamiast programu wezwanie do przemocy w polityce. Andrzej Seweryn pokazał, jakie naprawdę jest intelektualne zaplecze opozycji. Maski opadły. Nasi konkurenci nie mają żadnej oferty dla Polaków. Została im tylko nienawiść i wynikająca z niej frustracja - stwierdził Jacek Sasin.

Andrzej Seweryn usunął wpis, co wrogą mu czerń tylko podnieciło. Podzielam emocję, która mu wpis podyktowała i nie zamierzam krzywić nosa, jak robią to także różne pięknoduchy. Maniak władzy rządzący Polską jak firer, wedle popłuczyn faszyzmu, prowadzi ją nad przepaść - napisał Waldemar Kuczyński.

Widzę, że pan Seweryn połączył piękno, dobro i mądrość w jednym. Oraz postanowił pomóc trochę PiS w ciężkim ostatnio dla tej partii okresie. Szlachetne. Widzę także, że duża część antypisu zachwyciła się jego nienawistnym i przemocowym bluzgiem. Ciężko mi żyć w kraju cyklopów - stwierdził Marek Migalski.

Krzysztof Luft: Nie specjalnie lubię wulgaryzmy, ale znacznie mniej mi przeszkadza, kiedy #Seweryn używa ich, w obronie prawdy i demokracji a przeciw neofaszyzmowi, niż rozmodleni artyści pląsający u Rydzyka, wspierający pięknymi słowami kłamstwo, niegodziwość i obłudnych autokratów.

Sam Andrzej Seweryn w oświadczeniu napisał: - W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej prywatnego nagrania z moim udziałem oświadczam, że ani ja, ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym.