Data przydatności do spożycia jest jedną z najważniejszych informacji, które producent ma obowiązek umieścić na opakowaniu. Jak najlepiej zapamiętać, co oznaczają sformułowania przy dacie przydatności? Forma "należy spożyć do" jest porównywalna na obowiązku, który musimy spełnić. Natomiast oznaczenie "najlepiej spożyć przed" można porównać do dobrej rady, której niekoniecznie musimy posłuchać.

"Należy spożyć do". Co to oznacza?

Oznaczenie "należy spożyć do" pojawia się na produktach spożywczych, które łatwo się psują. Na przykład znajdziemy je na etykietach mięsa, ryb, jaj czy nabiału. Jeśli widzimy takie oznaczenie, to nie powinniśmy spożywać takiego produktu nawet jeden dzień po wyznaczonej dacie przydatności do spożycia. Możemy zjeść go najpóźniej w dniu upływu terminu ważności.

Konsekwencją zjedzenia dzień później produktów z oznaczeniem "należy spożyć do" mogą być niebezpieczne zatrucia pokarmowe, wymioty i biegunka. W produktach z tym oznaczeniem po upływie daty ważności mogą rozwinąć się bakterie chorobotwórcze, których spożycie może pogorszyć nasz stan zdrowia. Leczenie niektórych bakterii wymaga hospitalizacji.

"Najlepiej spożyć przed". Czyli kiedy?

Oznaczenia "najlepiej spożyć przed" odnosi się do daty minimalnej trwałości produktu. Data minimalna nie jest datą ostateczną. Jest to czas, do którego produkt zachowuje swoje właściwości. Są to na przykład makarony, kasze czy konserwy, ale też cukier, kawa, herbata i wysokoprocentowe alkohole.

Przed upływem daty, która została umieszczona na opakowaniu, produkty z oznaczeniem "najlepiej spożyć przed" mają najwyższą jakość. Po jej upływie dalej można je zjeść, jednak producent nie gwarantuje ich jakości i mogą być mniej smaczne. Takie produkty mogą mieć inną strukturę, konsystencję, kolor, smak, aromat i mniej wartości odżywczych.

Dlatego jeśli spożyjemy żywność tak oznaczoną, nie będzie ona szkodliwa dla naszego zdrowia. Nie trzeba także wyrzucać produktów, które mają oznaczenie "najlepiej spożyć przed" po dacie ważności, ponieważ mogą one jeszcze nadawać się do jedzenia.

"Należy spożyć do" i "najlepiej spożyć przed". Po co te oznaczenia?

Należy jednak pamiętać o tym, by produkty z oznaczeniem "najlepiej spożyć przed" przechowywać w odpowiednich warunkach. Jeśli będziemy przetrzymywać je w szczelnym, suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, będą nadawały się do spożycia przez długi czas.

Rozróżnienie oznaczeń: "należy spożyć do" i "najlepiej spożyć przed" pomaga w zapobieganiu zatruciom pokarmowym, ale także w redukcji marnowania żywności.