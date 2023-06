Reklama

W komunikacie przekazanym w środę PAP po 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Lidzbarku Warmińskim, polscy biskupi zapewnili "o modlitwie za Ukrainę, która przeciwstawia się rosyjskiej agresji", apelując "o jak najszybsze i sprawiedliwe zakończenie tego dramatycznego konfliktu".

W tym duchu 17 czerwca br. we wszystkich parafiach zostanie odmówiony "Akt zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny" – czytamy w komunikacie.

W związku z 80. rocznicą "tragicznych wydarzeń na Wołyniu" zapewnili "o modlitwie w intencji pomordowanych oraz o swoim głębokim szacunku wobec bólu rodzin wszystkich ofiar tej zbrodni".

Krok do pojednania polsko-ukraińskiego

Przekazali, że kolejnym "krokiem na drodze pojednania polsko-ukraińskiego" będzie wspólne oświadczenie "przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego i zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. większego Światosława Szewczuka", które zostanie podpisane 7 lipca br. w Warszawie.

Zastrzegli, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia, ale jest niezbędnym warunkiem w procesie pojednania, które może zostać zbudowane tylko na fundamencie miłości i prawdy.

Nawiązując do stanowiska Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 2 maja br., w kontekście nadchodzących wyborów podkreślili, że "respektując słuszną autonomię porządku demokratycznego (…) także dziś, niezależnie od głębokich różnic i podziałów, polska polityka może i powinna pozostać roztropną troską o dobro wspólne".

Zaznaczyli, że "Kościół zdecydowanie sprzeciwia się jakiejkolwiek formie przemocy, która jest szczególnie okrutna, jeśli dotyczy dzieci".

Zaapelowali o "rozwagę i dialog społeczny oraz budowanie narodowego pojednania".

Zapowiedzieli, że XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę 23-24 września br. będzie "początkiem peregrynacji relikwii rodziny Ulmów w polskich diecezjach". Beatyfikacja tej rodziny odbędzie się 10 września br. w Markowej.

Miejsce obrad związane było z obchodzonymi w tym roku rocznicami kopernikańskimi: 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika, który przez znaczną część swojego życia związany był z Warmią.

Wspólny tekst polsko-ukraiński

Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki podkreślił, że "kwestii pojednania nie da się przeprowadzić bez uwzględnienia obu stron – strony ukraińskiej i polskiej, a przede wszystkim bez uwzględnienia samych rodzin osób poszkodowanych".

Nie można przeskoczyć tego etapu rodzinnego i tych traum, które niosą w sobie rodziny. Bez procesu wewnętrznego przebaczeniu, który dotyczy jednostek, aż do pojednania, które dotyczy wspólnoty, nie da się tego wszystkiego tak prosto przeprowadzić – mówił podczas konferencji prasowej po 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Lidzbarku Warmińskim.

To co osiągnęliśmy z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, to wspólny tekst, który zostanie przedstawiony na nabożeństwie 7 lipca w katedrze warszawskiej o godz. 11.00. To wydarzenie jest początkowym, w którym wezmą udział zarówno biskupi rzymskokatoliccy z Rady Stałej, jak i warszawscy biskupi, a także biskupi ukraińscy – podkreślił abp Gądecki.

Dodał, że następnego dnia uczestnicy udadzą się na Ukrainę, by odprawić mszę we wsi Parośla, która była świadkiem zamordowania pierwszych polskich ofiar. W grudniu 1943 r. zginęło tam 180 osób. Odprawiona zostanie msza w obecności strony ukraińskiej, przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego i nuncjusza apostolskiego na Ukrainie.

9 lipca w Łucku w tamtejszej katedrze odprawione zostanie nabożeństwo żałobne za ofiary. Tam zostanie przedstawiony tekst obejmujący pogląd strony ukraińskiej, Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Autorki: Magdalena Gronek, Agnieszka Libudzka