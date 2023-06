Reklama

Zasiłek chorobowy jest wypłacany osobom, które są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i ze względu na pogorszenie stanu zdrowia tymczasowo nie mają zdolności do wykonywania pracy. Jest to świadczenie, które przez pierwsze 14 lub 33 dni wypłaca ZUS. Po tym czasie zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę.

Zasiłek chorobowy: Ile dni można go pobierać?

Reklama

Warunkiem wypłaty świadczenia z tytułu przebywaniu na L4 jest wysyłka elektronicznego zwolnienia e-ZLA przez lekarza do ZUS. Następnie ZUS udostępnia zwolnienie w wersji elektronicznej na koncie PUE ZUS pracodawcy. Zasiłek chorobowy można pobierać maksymalnie przez 182 dni albo 270 dni w przypadku, kiedy powodem niezdolności do pracy jest gruźlica lub ciąża.

Po ustaniu ubezpieczenia zdrowotnego zasiłek chorobowy przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy, która powstała z powodu poddania się niezbędnym badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi ich pobrania, a także niezdolności do pracy spowodowanej gruźlicą lub ciążą.

Reklama

Zasiłek chorobowy: Ile wnosi?

Zasiłek chorobowy wynosi 80 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia. 100 proc. zasiłku jest wypłacane osobom, które w trakcie zwolnienia lekarskiego były hospitalizowane, a niezdolność do pracy była z powodu gruźlicy lub ciąży.

W najbliższym czasie, po podniesieniu płacy minimalnej wzrośnie także wartość podstawy, która obowiązuje przy zasiłku chorobowym. Podstawa świadczenia to limit, który określa najmniejszą kwotę, która zostanie wypłacona pracownikowi zatrudnionemu na cały etat.

Zasiłek chorobowy a płaca minimalna: Od 1 lipca wzrośnie wartość podstawy

Podstawa zasiłku chorobowego jest wyliczana poprzez pomniejszenie kwoty minimalnego wynagrodzenia o 13,7 proc., czyli o wysokość procentu na składki ubezpieczeń społecznych pokrywane przez pracownika. Od 1 lipca wzrośnie wynagrodzenie minimalne, dlatego też wzrośnie zasiłek chorobowy i będzie wynosił co najmniej:

3011,52 zł brutto - od stycznia do końca czerwca,

3106,44 zł brutto - od lipca do końca grudnia.

Zasiłek chorobowy to świadczenie, które otrzymamy za każdy dzień oprócz świąt i pozostałych ustawowo wolnych od pracy dni.

Zasiłek chorobowy: Kto musi złożyć wniosek?

Pracownicy pracujący przez mniej niż 12 miesięcy otrzymają zasiłek chorobowy obliczony na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pełne miesiące podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Pracownicy, którzy posiadają umowę o pracę, nie muszą składać wniosku o przyznanie zasiłku chorobowego. Jest to obowiązek pracodawcy, by przesłać do ZUS wniosek na podstawie otrzymanego zaświadczenia lekarskiego. Wniosek o wypłatę zasiłku muszą składać osobiście osoby duchowne, osoby prowadzące działalność gospodarczą pozarolniczą oraz ich współpracownicy.