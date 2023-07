W niedzielę Polska będzie pod wpływem zatoki niżowej związanej z rozległym niżem znad Skandynawii. Nad Polską dosyć szybko przemieszczał się będzie front chłodny.

Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie możliwe słabe burze z opadami do 10 mm deszczu i porywami wiatru do 60 km/h. Temperatura maksymalna najniższa będzie nad morzem, gdzie prognozujemy około 19 stopni Celsjusza. Przeważanie termometry wskażą od 23 do 24 stopni. Najcieplej będzie na Podkarpaciu: do 27 stopni. Wiatr głównie umiarkowany i porywisty, na Wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich - powiedziała Anna Woźniak z IMGW-PIB.

Prognoza pogody na pierwszy tydzień lipca

Według przewidywań IMGW, przyszły tydzień będzie typowym dla polskiego lata. Na początku tygodnia możliwa jest krótkotrwała poprawa pogody. W środę i czwartek mogą już powrócić burze i deszcz i możliwe jest ochłodzenie. Kolejna poprawa pogody spodziewana jest pod koniec tygodnia.

Ostrzeżenia IMGW

IMGW wydało również dzisiaj nowe ostrzeżenia hydrologiczne.

Ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody i suszą hydrologiczną.

"W obszarach występowania prognozowanych burz, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia" - informuje IMGW.

autor: Marek Szczepanik