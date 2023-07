We wtorek na południu i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie burze. Tam może spaść do 15 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną do 70 km/h.

Temperatura maksymalna od 22 stopni Celsjusza na wschodzie, do 29 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków zachodnich.

Prognoza pogody na noc

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami na południowym wschodzie nad ranem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na zachodzie duże zachmurzenie, deszcz i burze. Temperatura minimalna od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, 14-15 stopni w centrum, do 18 stopni na zachodzie. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, południowo-wschodni.

