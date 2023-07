Reklama

W czwartek i w piątek na ogół pogodnie, przelotny deszcz tylko miejscami na Pomorzu i na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, cieplej na południowym zachodzie, do 28°C. Najchłodniej będzie nad morzem, od 19°C do 22°C. Wiatr umiarkowany, zachodni - czytamy w prognozie IMGW.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Reklama

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim.

Ostrzeżenia będą ważne do piątku.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia związane z silnym deszczem z burzami obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim.

Ostrzeżenia będą ważne do czwartku.

Burze z gradem

Burze z gradem mogą wystąpić w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, mazowieckim.