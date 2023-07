Kilkadziesiąt tysięcy wiernych uczestniczących w 32. Pielgrzymce Rodzin Radia Maryja na Jasną Górę wysłuchało słów abp. Marka Jędraszewski, metropolity krakowskiego. W uroczystościach wzięli m.in. udział przedstawiciele rządu z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, posłowie, senatorowie oraz samorządowcy.

W homilii abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, mówił o przykazaniach Bożych, których łamanie uniemożliwia człowiekowi żyjącemu "według ciała" osiągniecie Królestwa Bożego, a z drugiej strony przedstawił obraz człowieka, żyjącego "według ducha", w którym mieszka Bóg.

"Różnice są przecież zasadnicze"

Różnice między nimi, a są przecież zasadnicze, stanowią granice podziału na świat chrześcijański i niechrześcijański, a niekiedy wręcz antychrześcijański. I łatwo, patrząc, drodzy siostry i bracia, na to, co się dzieje w świecie zachodnim, i także na to, co niektórzy z zewnątrz i od wewnątrz, chcą mniej lub bardziej otwarcie, wprowadzić do naszej Ojczyzny. Patrząc na to, widzimy wyraźnie, jak wielkie są siły tych, którzy za wszelką cenę, ku swojej i innych zgubie, pragną żyć według ciała i taki styl życia zaszczepiać innym. I jak niezmiernie ważną rzeczą jest, by dać się prowadzić Duchowi Świętemu - podkreślił metropolita krakowski.

Najważniejsze - być w Chrystusie! Najważniejsze - trwać przy Jego Ewangelii! To jest moc, którą daje nam Chrystus od swego Ojca. To jest moc, która sprawia, że mędrcy tego świata, w konfrontacji z Ewangelią, muszą w pewnym momencie zamilczeć. A ci, którzy budują świetlane jutro, muszą w pewnym momencie przyznać się do klęski - podsumował abp Jędraszewski.

Maciej Świerzy