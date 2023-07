Reklama

Jednym z najbardziej znanych jadowitych zwierząt w Polsce jest gad – żmija zygzakowata (Vipera berus). Można ją spotkać w zaroślach, szczelinach skalnych, na torfowiskach i polnych ścieżkach. Mało kto wie, że w naszym kraju żyją też jadowite ssaki. Mowa o trzech osobnikach.

Jadowite ssaki w Polsce: Ryjówka aksamitna

Reklama

Ryjówka aksamitna(Sorex araneus) to mały i niepozorny ssak, który jest niezwykle żarłoczny. Jak przypominają leśnicy z Lasów Państwowych na Twitterze, je co 2-3 godziny, a w ciągu doby pochłania prawie tyle jedzenia, ile sam waży. Zwierzak głównie żywi się owadami.

Ryjówka waży zaledwie od 5 do 15 gramów, długość jej ciała wynosi około 8 cm, jednak bez problemu potrafi upolować osobniki o wiele większe od siebie. Pomaga jej w tym jad, który kryje się w jej ślinie. Ten gatunek ryjówki występuje głównie w lasach liściastych i mieszanych oraz na zakrzewionych łąkach.

Co ciekawe, dopiero niedawno naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu potwierdzili, że ten mały ssak jest jadowity. Zawarte substancje chemiczne w ślinie ryjówki skutecznie obezwładniają ofiarę. Szkodliwe toksyny po dostaniu się do organizmu uszkadzają w jej ciele krwinki czerwone i wprowadzają w stan śpiączki.

Jadowite ssaki z rodziny ryjówkowatych: Rzęsorek rzeczek i rzęsorek mniejszy

Drugim jadowitym ssakiem jest rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens), który obezwładnia swoje ofiary podobnie jak ryjówka. Paraliżuje je za pomocą jadowitej śliny. Trzeci jadowity ssak to rzęsorek mniejszy (Neomys milleri). To gatunki ssaków z rodziny ryjówkowatych.

W naszym kraju rzęsorka rzeczka można spotkać nad rzekami i strumieniami, nad jeziorami, stawami i na bagiennych terenach. Z kolei rzęsorek mniejszy najczęściej występuje m.in. na Podkarpaciu, w Pieninach, Puszczy Białowieskiej, w Sudetach i na Pojezierzu Pomorskim.

Rzęsorki mają ciemne ubarwienie grzbietu, jasną spodnią część ciała, a na nóżkach występują szczeciniaste włosy. Są niewielkie – długość ich ciała osiąga około 10 centymetrów, a masa nie przekracza 25 g. Ssaki żywią się głównie ślimakami, owadami i małymi kręgowcami. Ich długie ogonki podczas pływania służą im za ster.

Czy jadowite ssaki są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt?

Ilość jadu, jaki wytwarzają jadowite ssaki żyjące w Polsce, jest zbyt mała, aby zaszkodzić człowiekowi. Możliwe jest jednak wystąpienie reakcji alergicznej np. u psa czy kota, który zapoluje na ryjówkę, dlatego warto uważać na to, co twój pupil przynosi do domu podczas łowów czy ze spaceru.