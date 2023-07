We wtorek po południu zwłoki kobiety i jej 8-letniego syna znalazł mąż, gdy wrócił do domu w Kobylnicy. Wszczęliśmy śledztwo w kierunku zabójstwa. Na dziś zaplanowana została sekcja zwłok i to jej wyniki będą kluczowe dla śledztwa - powiedziała w środę PAP prok. Dylewska.

Prokuratura prowadzi czynności ze świadkami

Zaznaczyła, że na tym etapie postępowania, gdy nie ma wyników sekcji zwłok pokrzywdzonych i prowadzone są jeszcze m.in. czynności ze świadkami, to wszystkie informacje, jakie mogła przekazać.

We wtorek w miejscu znalezienia zwłok pracowali słupscy policjanci i technicy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wykonywali oględziny, sporządzali dokumentację fotograficzną i zabezpieczali ślady, by ustalić okoliczności zdarzenia.

autorka: Inga Domurat