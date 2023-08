Czy to możliwe, by tydzień pracy już niedługo skrócił się z pięciu do czterech dni? Pracownicy marzą o takiej zmianie, ale pracodawcy zastanawiają się, czy ma to sens. Teraz już wiadomo. Wyniki badań organizacji 4 Day Week Global, przeprowadzonych w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, mówią jasno. A do eksperymentu dołączają kolejne kraje.

4-dniowy tydzień pracy. Czy to się opłaca?

Długofalowe wyniki badań na temat 4-dniowego tygodnia pracy

Kolejne kraje testują 4-dniowy tydzień pracy

4-dniowy tydzień pracy. To już się dzieje Reklama W pierwszej serii badań, które koordynowali eksperci z Uniwersytetów w Bostonie, Cambridge i Dublinie początkowo wzięły udział 33 firmy, głównie ze Stanów Zjednoczonych i Irlandii. Po 6 miesiącach pilotażowego programu większość firm (27 z 33) nie chciała już wracać do 5-dniowego tygodnia pracy. Do eksperymentu dołączyło następnie kilkadziesiąt kolejnych firm z Wielkiej Brytanii i Kanady. Wyniki były podobne. Pracownicy zgłaszali niższy poziom stresu, zmęczenia, bezsenności i wypalenia, a także poprawę zdrowia fizycznego i psychicznego. 4-dniowy tydzień pracy. Czy to się opłaca? Reklama Co na to pracodawcy? Krótszy tydzień pracy okazał się zdecydowanie korzystny dla biznesu. Przychody w firmach wzrosły o 38 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, mimo że pracownicy nie przyspieszyli swojej pracy w pozostałych dniach. Reklama - Czterodniowy tydzień był przełomowy dla naszej firmy i naszych pracowników. Personel jest bardziej skoncentrowany, bardziej zaangażowany i oddany, pomagając nam osiągać nasze cele lepiej niż wcześniej – powiedział Jon Leland, dyrektor ds. strategii Kickstarter, serwisu crowdfundingowego biorącego udział w badaniu. Długofalowe wyniki badań na temat 4-dniowego tygodnia pracy Aktualnie większość uczestniczących w badaniu firm nadal utrzymuje krótszy tydzień, a średni czas pracy nadal się zmniejsza - udało się go zredukować jeszcze o prawie godzinę - z 33,85 do 32,97 godz. Mniej zatrudnionych zdecydowało się na odejście z pracy, a także udało się pozyskać więcej nowych pracowników. - Cieszymy się, że ludzie nadal mają pozytywne doświadczenia po zakończeniu naszego programu pilotażowego. Często słyszymy zaniepokojenie, że nie ma możliwości utrzymania wyników, ponieważ nowość w końcu powszednieje, jesteśmy rok później, a korzyści wciąż rosną. Jest to bardzo obiecujące dla trwałości tego modelu i nie możemy się doczekać śledzenia doświadczeń firm w przyszłości – mówi dr Dale Whelehan, dyrektor generalny 4 Day Week Global. Kolejne kraje testują 4-dniowy tydzień pracy Okres próbny 4-dniowego tygodnia pracy wprowadza też m.in. Portugalia. W czerwcu w ramach programu pilotażowego finansowanego przez rząd we współpracy z organizacją 4 Day Week Global, do udziału zgłosiło się 39 prywatnych firm. W pracę nad wdrożeniem rozwiązań włączył się również rząd Hiszpanii. Testowane są rozwiązania mająceskrócić tydzień pracy o co najmniej pół dnia, a firmy biorące udział w pilotażu dostają rządowe wsparcie. 4-dniowy tydzień pracy. To już się dzieje Dyskusja na temat 4-dniowego tygodnia pracy toczy się na całym świecie. To już nie tylko eksperyment, ale realne zmiany. Jako pierwszy kraj w Europie czterodniowy tydzień pracy wprowadziła już Belgia. W 2022 roku belgijscy pracownicy uzyskali prawo do wykonywania pełnego tygodnia pracy w ciągu czterech dni (38 godzin) zamiast zwykłych pięciu bez utraty wynagrodzenia. Nowe prawo weszło w życie w listopadzie ubiegłego roku, dając pracownikom możliwość decydowania, czy chcą pracować cztery, czy pięć dni w tygodniu. Anna Rogalska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję