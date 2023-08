W informacji wyjaśniono, że stwierdzono, iż warunki środowiskowe i występujące naturalne surowce oraz klimat gwarantują możliwość prowadzania lecznictwa uzdrowiskowego na tym obszarze.

Kierunki lecznicze, jakie określono to: choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie, choroby górnych dróg oddechowych i choroby dolnych dróg oddechowych.

Ustawa uzdrowiskowa

Zgodnie z ustawą uzdrowiskową, minister zdrowia, po potwierdzeniu spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej, występuje do Rady Ministrów z wnioskiem o nadanie danemu obszarowi takiego statusu. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje go określając nazwę oraz granice.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał br.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl