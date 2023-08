Reklama

Powoli kończy się okres bardzo nieprzychylnej aury pogodowej w Polsce. Cyklon Zachariasz, który były odpowiedzialny za pogodowe zamieszanie w ostatnich kilku dniach, oddala się w kierunku północy. Teraz to obszar podwyższonego ciśnienia z południowej części Europy zaczyna mieć wpływ na warunki atmosferyczne w dużej części kontynentu. Oznacza to, że niedługo znowu będziemy mogli cieszyć się z wyższych temperatur. Oto najnowsze prognozy.

Najnowsze prognozy pogody

We wtorek do Polski nadal dopływa chłodniejsze powietrze. W związku z tym temperatura nie będzie typowo letnia, bo możemy liczyć na około 20 stopni Celsjusza. Takie wartości pokażą termometry w południowej części kraju. Na północy będzie chłodniej. Zarówno tam, jak i w centrum kraju będzie mocno wiało. Jednak wichury i silne wiatry powoli zaczną tracić na sile. Podczas gdy prędkość wiatru zacznie się zmniejszać, to deszcz nie będzie chciał nas opuścić. Dobra wiadomość jest taka, że będą to głównie przelotne opady. Na północy kraju mogą natomiast pojawić się burze.

IMGW: Im bliżej weekendu tym cieplej

Jak podaje IMGW, od środy do piątku włącznie w całym kraju możemy się spodziewać temperatury na poziomie od 15 do 22 stopni Celsjusza. Co najmniej do czwartku nadal będą pojawiać się opady deszczu i lokalne burze. Jednak w porównaniu do ostatnich dni ich zasięg będzie mniejszy i głównie o charakterze przelotnym. Temperatura będzie powoli rosnąć. Już w czwartek i piątek miejscami spodziewamy się nawet od 20 do 23 stopni Celsjusza. Noce jednak będą zimne, nawet ze spadkami poniżej 10 stopni Celsjusza. Nieco cieplej natomiast zrobi się w weekend.

Prognoza IMGW: Wrócą upały?

Synoptycy spodziewają się, że druga połowa sierpnia będzie zdecydowanie cieplejsza od pierwszej. Będziemy mogli to odczuć już podczas weekendu. Od soboty może nastąpić znaczne ocieplenie. Dni będą gorące, a noce ciepłe. Wreszcie nastąpi też nieco przejaśnień. Słońce spodziewane jest na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum kraju. W tym czasie temperatura może wynieść nawet 32 stopnie. Deszcze i burze nadal będą się pojawiały, jednak tylko przelotnie.

W ogólnym rozrachunku pogodowym sierpień nie wypada bardzo optymistycznie. Oprócz kilku upalnych dni w połowie miesiąca, większość jednak zapamiętamy jako pełne burz, deszczów, wiatrów i niskich temperatur.

Pogoda na wrzesień, październik i listopad 2023

A jak będą wyglądały warunki pogodowe w kolejnych miesiącach? Wrzesień, październik i listopad będą nieco cieplejsze, niż zwykle w latach 1991 – 2020. Możemy więc się spodziewać wyższych temperatur. Być może wtedy wróci do Polski upragnione i wyczekane lato. Warto jednak dodać, że prognozy jeszcze mogą ulec zmianie.