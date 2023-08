We wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, duże i więcej przebłysków słońca. Niemniej jednak w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu. Na południu oraz nad morzem możliwe burze.

Reklama

SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY>>>

Temperatura maksymalna od 14 stopni w rejonach podgórskich, ok. 18 w centrum kraju, do 20 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze, z porywami do do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Na Pomorzu silny bardzo silny w porywach do 100 km/h a nawet do 110 km/h.

Reklama

Prognoza na noc

W nocy zachmurzenie umiarkowane, tylko gdzieniegdzie duże. W całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 7 w rejonach podgórskich, ok. 9 na Suwalszczyźnie, do 13 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze kraju, południowo-zachodni i południowy. Na północy będzie silniejszy, nad morzem dość silny w porywach do 70 km/h.(PAP)

Autor: Jacek Buraczewski