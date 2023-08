IMGW prognozuje zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu głównie na wschodzie i południu kraju. Tam też mogą pojawić się burze, lokalnie z gradem. Zostały już wydane ostrzeżenia meteorologiczne z pierwszym i drugim stopniem – powiedziała PAP synoptyk IMGW Dorota Pacocha.

Na południowym zachodzie będą to opady ciągłe i niezwiązane z burzami. Okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym.

"Opady mogą wynieść do 40 mm"

W sobotę po południu może spaść do 30 mm deszczu, a podczas burz opady mogą wynieść do 40 mm – dodała synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna na wschodzie kraju od 25 do 30 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 18 do 24. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. W burzach porywy wiatru do 90 km na godzinę, a w górach do 70 km na godzinę.

W nocy z soboty na niedzielę na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami z gradem. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, z opadami deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Opadów znów będzie sporo – do 40 mm – powiedziała Pacocha. Lokalnie - w Beskidach i w Tatrach do 50 mm, a w czasie burz od 15mm do 40 mm.

W nocy na krańcach wschodnich możliwa krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów.

Temperatura minimalna od 11 stopni w rejonach podgórskich Sudetów, w centrum około 17., a na krańcach wschodnich do 21 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodnim wybrzeżu dość silny, na południu porywisty. Na wschodzie kraju powieje z kierunków wschodnich, na pozostałym obszarze z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru osiągną prędkość do 90 km na godzinę.

Autorka: Agnieszka Lipska