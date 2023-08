Reklama

W miniony weekend mieszkańcy różnych obszarów Polski musieli zmagać się dość niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi. Niestety, sytuacja ta nie ulegnie zmianie w nadchodzących dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił dla dwóch województw pomarańczowe alerty w związku z przewidywanym wystąpieniem niezwykle silnych podmuchów wiatru.

Alerty pogodowe drugiego stopnia dla dwóch województw

Ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez IMGW dotyczące silnych wiatrów obowiązują na obszarze województwa zachodniopomorskiego (w powiatach kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i w Świnoujściu) oraz województwa pomorskiego (w powiatach słupskim, lęborskim, wejherowskim oraz puckim). Alerty te będą obowiązywać do godziny 14.00 we wtorek, 8 sierpnia.

Ponadto, IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia mieszkańcom województwa śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. W tamtych rejonach prognozowane są burze z opadami gradu, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, nawet do 25 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Te alerty zaś będą ważne od godziny 12.00 do 21.00 w poniedziałek, 7 sierpnia.

Prognoza pogody: Uwaga na wichury!

Przeciętna prędkość wiatru na obszarze północnej i północno-zachodniej Polski przewidywana jest na poziomie od 50 do 65 kilometrów na godzinę. Nad samym morzem natomiast siła podmuchów wiatru będzie jeszcze wyższa. Prognozowane jest, że nad Bałtykiem wiatr może osiągnąć nawet 120 km/h.

Również mieszkańcy wszystkich regionów Polski powinni przygotować się na pochmurną i deszczową aurę. Temperatura w poniedziałek, 7 sierpnia, będzie wahać się od 15 do 20 stopni Celsjusza.

Cyklon Zachariasz połączył się z niżem Yves

Nagła zmiana pogody w Polsce ma swoje źródło między innymi w oddziaływaniu cyklonu o nazwie Zachariasz, który dotarł do naszego kraju. W niedzielę, 6 sierpnia, cyklon ten połączył się z niżem Yves, który przyszedł z zachodniej części Europy. W rezultacie północna Polska znalazła się w centrum wyjątkowo głębokiego niżu. Spadek ciśnienia stworzył warunki sprzyjające powstawaniu silnych wichur.

Mimo że silne wichury nieco stracą na silę we wtorek, to warunki pogodowe nadal nie będą zbyt korzystne w nadchodzącym tygodniu. Przede wszystkim nadal będziemy mieli do czynienia z niskim ciśnieniem atmosferycznym, związanym z niżami. W związku z tym perspektywa drugiego tygodnia sierpnia w Polsce wydaje się być raczej jesienna. Oprócz opadów deszczu i obfitej ilości chmur, również temperatury powietrza spadną do niższych poziomów.