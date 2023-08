Dwa czekoladowe rogaliki padły łupem złodziei, którzy włamali się do jednego ze sklepów w Cieszynie. By sięgnąć po przekąski wybili wystawową szybę. Krótko potem byli już w rękach policji. Teraz grozi im 10 lat więzienia - podała we wtorek policja z Cieszyna.

Rzecznik cieszyńskiej komendy powiatowej podkom. Krzysztof Pawlik zrelacjonował, że minionej nocy funkcjonariuszy zaalarmowali mieszkańcy centrum miasta, których zaniepokoił odgłos rozbijanego szkła. Jak dodał, policjanci, którzy tuż potem dotarli na miejsce, stwierdzili, iż wybita została szyba w sklepowej witrynie. Sprawcy oddali się. Reklama Sprawcy byli dobrze znani policji We współpracy ze strażnikami miejskimi szybko namierzono i zatrzymano dwóch sprawców, już dobrze znanych policjantom. Tym razem ich łupem padły dwa rogaliki warte kilka złotych. Zniszczenia, które spowodowali, wyceniono jednak na około 2,5 tys. zł - oznajmił podkom. Pawlik. Reklama Mieszkańcy Cieszyna w wieku 48 i 51 lat usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Autor: Marek Szafrański Andrzej Mężyński Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję