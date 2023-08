Reklama

Sztorm cały czas trwa, dopiero po jego zakończeniu będzie można wszędzie bezpiecznie wejść i ocenić skalę strat - skarżą się urzędnicy. Sztorm to niebezpieczne zjawisko atmosferyczne. Na niektórych turystach robi wielkie wrażenie. Zalało tamte budki z rzeczami, zawsze tam się kupowało coś, nigdy nie widziałyśmy czegoś takiego, a przyjeżdżamy tu o pięciu lat, tam gdzie są fale normalnie była plaża - tak o skutkach żywiołu mówiła grupa dziewczynek z Warszawy.

To właśnie te budki trzeba było ewakuować. Dojście do nich, a przede wszystkim, pozostanie suchym bez użycia specjalnych wędkarskich kaloszy w tym momencie jest niemożliwe.

Ostrzeżenia i alerty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dzisiaj także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert dotyczy dziewięciu powiatów województwa pomorskiego.

Ostrzeżenia przed sztormem obowiązują od wczoraj. Synoptycy przewidują wiatr południowo-zachodni, wiejący z prędkością w porywach osiągnie nawet do 11 stopni w skali Beauforta. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy drobny grad" - przekazał we wtorek IMGW.

Alert obowiązuje od godz. 14 do godz. 23 we wtorek i dotyczy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska, a także powiatów kartuskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego.