W piątek będzie dużo słońca. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami na północy i na wschodzie kraju zachmurzy się bardziej i spadnie słaby, przelotny deszcz.

Reklama

Temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich, 21-23 stopnie na przeważającym obszarze, do 24 na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, a na wschodzie północno-zachodni.

W nocy będzie pogodnie. Lokalnie mogą tworzyć się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum od 10 do 12 stopni, do 16 stopni na zachodzie. W dolinach górskich od 6 do 9 stopni. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Reklama

Autor: Jacek Buraczewski