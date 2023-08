Reklama

Być może pogoda, którą widzimy obecnie za oknem, skłania do refleksji, czy przypadkiem tegoroczne lato już się nie skończyło? Jednak najnowsza długoterminowa prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest optymistyczna. Gorzej z tą krótkoterminową.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami na dziś

Reklama

Jak wynika z prognozy burzowej na dziś, czyli 9 sierpnia, gwałtowne zjawiska pogodowe i silny deszcz mogą wystąpić w całym kraju, jednak głównie w południowo-wschodniej części Polski.

Burze mogą wystąpić na północy kraju w strefie nadmorskiej, a także w centrum, na południu i południowym wschodzie. Na Pomorzu przewidywane są opady do 20 mm. Wiatr może osiągnąć prędkość do 65 km/h. W tym rejonie może wystąpić również grad lub krupa śnieżna. Burze będą tworzyły się nad Morzem Bałtyckim, a następnie będą przemieszczać się z zachodu na wschód kraju.

Burz mogą się także spodziewać mieszkańcy województwa małopolskiego i podkarpackiego. Nieco słabsze burze obejmą województwa: śląskie, świętokrzyskie, lubelskie oraz część województwa mazowieckiego. W pozostałej, południowo-wschodniej części kraju przewidywane są słabe burze, jednak miejscami może wystąpić również silny deszcz (przewidywany opad wyniesie koło 30 mm) i wiatr o prędkości 60-65 km/h. W tych rejonach możliwe jest również wystąpienie drobnego gradu.

Prognoza IMGW na sierpień i pierwszą połowę września

Nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW to prognoza numeryczna ECMWF EPS. Obejmuje ona najbliższe 5 tygodni, począwszy od 33. do 37. tygodnia 2023 roku. Zatem dotyczy okresu od 14 sierpnia do 17 września. Prognoza ta jest przedstawiona w formie infografiki z podanymi anomaliami:

anomalią średniej temperatury powietrza (podaną w stopniach Celsjusza) względem lat 1991-2020 oraz

anomalią sumy opadów (podaną w PROC.) względem tego samego okresu.

Pogoda na sierpień i wrzesień przez pryzmat anomalii temperatury i opadów

Zamieszczona 5-tygodniowa prognoza podaje dwie anomalie. Czym one są i jak je interpretować? Oto przydatne wskazówki.

Anomalią średniej temperatury powietrza określa się odchylenie prognozowanej średniej temperatury powietrza w danym tygodniu roku w odniesieniu do średniej temperatury tygodniowej policzonej z trzydziestoletniego okresu referencyjnego. W przypadku tej prognozy okresem odniesienia jest 30 lat: 1991-2020. Jeśli anomalia średniej temperatury powietrza w konkretnym rejonie Polski wynosi 1,0 w 33 tygodniu 2023 roku oznacza to, że prognozowana temperatura na ten rok jest o 1 stopień Celsjusza wyższa niż średnia dla tego samego rejonu z lat 1991-2020. Jeśli anomalia byłaby ujemna, wówczas oznaczałoby to spadek temperatury.

Reklama

Analogicznie interpretuje się mapy prognozy anomalii sumy opadów pamiętając, że w jest ona podana w procentach. Zatem gdy anomalia sumy opadu dla województwa mazowieckiego w 33 tygodniu roku wynosi 159% oznacza to, że ilość opadów będzie o 59% większa w stosunku do średniej 30-letniej.

Prognoza długoterminowa pogody na sierpień 2023: Temperatura powietrza

Jaka zatem będzie pogoda na drugą połowę sierpnia? I tutaj możemy spodziewać się miłego zaskoczenia. Oczywiście dla osób, które lubią, gdy latem jest naprawdę ciepło. W ubiegłym roku sierpień 2022 roku był zaliczany do miesięcy ekstremalnie ciepłych termicznie. I wygląda na to, że w tym roku będzie podobnie. Najnowsza prognoza Instytutu podaje, że w nadchodzącym 33. tygodniu sierpnia 2023 (dni od 14 do 20 sierpnia) w całej Polsce anomalia średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 będzie dodatnia. A to oznacza wzrost temperatury powietrza względem okresu referencyjnego.

Wzrost ten wyniesie co najmniej 0,3 stopnia Celsjusza w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W Wielkopolsce i woj. kujawsko-pomorskim 1,2 stopnia. W województwie mazowieckim wyniesie 1,6 stopnia Celsjusza. Największy wzrost temperatury wystąpi w województwach: podlaskim oraz północnej części województwa małopolskiego (2,4 stopnie) aż do 2,8 stopni Celsjusza w południowej części województwa małopolskiego. Jest zatem spora szansa, że w sierpniu temperatura powietrza wzrośnie do 30 stopni.

Sierpień 2023: Czy będzie padać?

Jeśli chodzi o opady, to ilość deszczu będzie różna zależnie od regionu. Najwięcej opadu spadnie w województwie mazowieckim - anomalia wyniesie tutaj 159 proc. Niewiele mniej, bo 148 proc. w województwie dolnośląskim. Również sporo opadów w województwie opolskim, w województwie łódzkim oraz w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego.

W centralnej i północnej części kraju (Wielkopolska, woj. kujawsko-pomorskie i pomorskie) ilość opadów będzie na podobnym poziomie co w latach ubiegłych. Tak samo w województwie lubelskim i podkarpackim. W tych rejonach anomalia sumy opadu będzie wynosiła między 95 a 107 proc. Najmniej opadów w województwie lubuskim oraz na południu Polski (województwo małopolskie).

Pogoda we wrześniu 2023 – jaki będzie początek roku szkolnego?

Pierwsza połowa września pod kątem temperatury powietrza również zapowiada się ciepło. Temperatury w przeważającej części kraju będą wyższe niż w okresie referencyjnym. Anomalia średniej temperatury powietrza wyniesie od 0,2 do aż 2,3 stopnia Celsjusza. Jeśli chodzi o opady, to przełom sierpnia i września może być okresem z najmniejszą ilością opadu atmosferycznego. Ilość deszczu w odniesieniu do okresu referencyjnego w niektórych rejonach Polski będzie o prawie 60 proc. niższa (województwa: zachodniopomorskie i dolnośląskie). Przy czym w przeważającej części kraju pierwsza połowa września będzie mało deszczowa a ilość opadów będzie mniejsza średnio o 35-40 proc.