Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Magdalena Ciska poinformowała PAP, że w miniony weekend policjanci odebrali zgłoszenie od operatora monitoringu miejskiego, że przy ul. Długiej stoją dwaj mężczyźni, którzy prowadzą pokaz węży. Na miejscu policjanci z komisariatu na Śródmieściu wylegitymowali dwóch obywateli Tunezji w wieku 39 i 41 lat.

Interwencja policji

Mężczyźni pokazali dokumenty poświadczające, że trzymane przez nich węże, to pyton i boa. Funkcjonariusze poinformowali mężczyzn, że wystawiając węże na pokaz, łamią przepisy i wręczyli im wezwania na komisariat. Na skutek interwencji obywatele Tunezji zakończyli prezentację. We wtorek w komisariacie na Śródmieściu 39- i 41-latek usłyszeli trzy zarzuty za złamanie przepisów ustawy o ochotnie zwierząt, ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych - poinformowała Ciska.

"Zielona strefa"

Młodszy z mężczyzn za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem gotówkowym. 41-latek stanie przed sądem i odpowie za to, że prezentował zwierzę poza miejscem wyznaczonym do organizowania takiego pokazu, w miejscu i sposób niegwarantujący bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ponadto Tunezyjczyk nie zgłosił do rejestru prowadzonego przez gminę, że posiada gada, podlegającego ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz o swojej działalności nie zawiadomił Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.

Policjanci przypominają o prowadzonej akcji "Zielona strefa", która ma na celu zmniejszenie liczby przestępstw dokonywanych na zwierzętach i środowisku. Akcja Zielona Strefa daje możliwość przekazania policjantom informacji w sposób anonimowy, o podejrzeniach np. dotyczących krzywdzenia zwierząt.

Autor: Krzysztof Wójcik