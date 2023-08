Reklama

Czy umowa najmu może zawierać klauzulę zakazującą trzymania psa?

Właściciel mieszkania nie zawsze chce wynajmować lokal osobie czy rodzinie posiadającej czworonoga. Wiele umów najmu zawiera w swej treści klauzulę zabraniającą najemcy trzymania w mieszkaniu zwierząt. Czy taki zapis jest zgodny z prawem?

Zakazu trzymania zwierząt jest zgodny z prawem?

– Umowa najmu jest umową dwustronną, najczęściej zawieraną pomiędzy osobami prywatnymi. Wobec tego, z uwagi na swobodę kontraktowania, strony mogą co do zasady ukształtować jej treść dowolnie w granicach prawa. W związku z tym wynajmujący, jako właściciel lokalu, może wprowadzić do umowy klauzulę zabraniającą najemcy trzymania w lokalu zwierząt i taki zapis będzie zgodny z prawem– powiedział dla dziennika.pl adwokat Piotr Ostafi.

Jeżeli jesteśmy najemcami mieszkania czy domu to przed nabyciem np. psa warto dokładnie sprawdzić treść umowy najmu, którą podpisaliśmy.

Jakie sankcje grożą najemcy?

Jeśli umowa najmu zawiera klauzulę dotyczącą zakazu trzymania zwierząt w mieszkaniu to bardzo istotne jest to, czy wskazano w niej sankcje, które grożą najemcy w sytuacji złamania takiego zakazu. Jeżeli zostały uwzględnione w treści umowy, wówczas najemca będzie odpowiadał właśnie z tego tytułu. Inaczej sprawa wygląda, jeśli umowa najmu nie zawiera żadnych negatywnych konsekwencji, wówczas najemca będzie odpowiadał na zasadach ogólnych.

– Trzymanie zwierzęcia w lokalu pomimo zakazu może zostać uznane za rażące naruszenie postanowień umowy najmu, a w związku z tym może stanowić podstawę do wypowiedzenia takiej umowy. Najemca będzie odpowiadał także za wszystkie szkody, zniszczenia itp., które w wynajmowanym mieszkaniu wyrządziło zwierzę – zauważa mec. Ostafi.