IMGW poinformował, że od poniedziałku do środy Polska będzie w strefie falującego frontu, oddzielającego upalne zwrotnikowe powietrze utrzymujące się nad południowo-wschodnią i wschodnią częścią Polski od chłodniejszego powietrza polarnego morskiego napływającego z północnego zachodu.

"Wystąpią duże różnice temperatury'

"Wystąpią duże różnice temperatury. Prognozujemy upały na wschodzie, liczne burze w cieplejszej masie powietrza i opady ciągłe, okresami intensywne na zachodzie kraju" - przekazał Instytut i dodał, że od czwartku pogoda będzie spokojniejsza.

Z prognoz IMGW wynika, że w poniedziałek na zachodzie będzie zachmurzenie duże i umiarkowane, na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południowym zachodzie do 24 st. C w centrum i 31 st. C na południowym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów – od 15 do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych.

W nocy z poniedziałku na wtorek w zachodniej połowie kraju prognozowane są opady, które miejscami będą intensywne. Burze głównie w pasie od Mazur i Podlasia po Opolszczyznę i Górny Śląsk, także z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 13 st. C na północnym zachodzie i w kotlinach sudeckich do 16 st. C w centrum i 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silniejszy, w porywach do 85 km/h.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na wschodzie. Opady deszczu na zachodzie okresami intensywne oraz burze. Silniejsze burze mogą wystąpić we wschodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 16 st. C na zachodzie do 24 st. C w centrum i 34 st. C na krańcach południowo wschodnich. Wiatr słaby, zmienny, na wybrzeżu umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, lokalnie na południu kraju do 90 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na wschodzie również burze, miejscami z gradem. Temperatura od 16 st. C na zachodzie do około 19 st. C w centrum i 32 st. C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W rejonach burz wiatr w porywach do 80 km/h.

W czwartek i piątek przelotne opady deszczu, burze początkowo na Podkarpaciu. Od 19 do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i zachodnich.

autor: Marcin Chomiuk