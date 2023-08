Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed burzami z gradem zostały wydane dla województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i opolskiego oraz części kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i małopolskiego. Porywy wiatru w trakcie burz mogą osiągać 85 km/h.

Alerty przed upałem mają wyższy, drugi stopień i obowiązują w południowo-wschodniej części kraju, czyli województwach: podkarpackim, lubelskim i małopolskim, oraz w części mazowieckiego i świętokrzyskiego. Prognozowana temperatura to nawet 33 stopnie C w dzień i miejscami 22 stopni C w nocy.

Intensywne opady deszczu spodziewane są natomiast w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim oraz częściowo w zachodniopomorskim, lubuskim i warmińsko-mazurskim. Według prognoz spadnie tam ok. 35 litrów na metr kwadratowy, miejscami nawet 45 litrów. Ostrzeżenia przed ulewami mają pierwszy stopień.

Agnieszka Ziemska