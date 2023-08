Reklama

Alerty pogodowe prawie dla całej Polski

W piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem na południu, zachodzie oraz na południowym i północnym zachodzie kraju, oraz częściowo w centrum. Obowiązują od piątkowego popołudnia do sobotniego poranka.

Będzie pochmurnie. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza nad morzem i na Suwalszczyźnie do 32 na południowym zachodzie i wschodzie.

Burze i upały: Ostrzeżenia I i II stopnia

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami wydano dla Pomorza Zachodniego oraz zachodniej części Pomorza i Kujaw, Wielkopolski i zachodniej części Łódzkiego oraz Lubuskiego. Ostrzeżenia II stopnia - dla Dolnego Śląska, Śląska, Opolskiego i części Małopolski.

Na Podkarpaciu, w województwie świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim oraz części mazowieckiego wydano ostrzeżenia II stopnia przed upałem, które będą obowiązywać aż do końca weekendu, czyli do niedzielnego wieczora.

Ostrzeżenia pogodowe na weekend

Na niebezpieczne zjawiska pogodowe trzeba uważać przez cały weekend. IMGW prognozuje, że ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami będą nadal obowiązywać również przez całą sobotę, w całym kraju.

Dla Małopolski, Świętokrzyskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego i części Mazowieckiego prognozowane jest dodatkowo zagrożenie upałem.

W niedzielę burze mają ominąć Pomorze, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskę i Łódzkie. W pozostałej części kraju może wystąpić zagrożenie I i II stopnia burzami i burzami z gradem. Na południowym wschodzie dodatkowo prognozowany jest upał.

Spokojniej w pogodzie dopiero po weekendzie

W weekend przeważnie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 24 stopni Celsjusza na północy do 27 stopni w centrum i 32 na południowym wschodzie. Tylko nad morzem od 20 do 23 stopni Celsjusza. W nocy temperatura od 15 do 20 stopni.

Od piątku do niedzieli rana głównie dla południowej części kraju oraz południowego wschodu prognozowane jest również zagrożenie gwałtownym wzrostem stanu wód.

Od poniedziałku pogoda powinna się uspokoić.