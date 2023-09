Reklama

Kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień?

Data pierwszego dnia jesieni jest stała i wypada zawsze tego samego dnia. Warto też pamiętać, że początek jesieni kalendarzowej to nie to samo co początek jesieni astronomicznej choć… w tym roku wypadają tego samego dnia. Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni w naszej szerokości geograficznej przypada na sobotę 23 września.

Kalendarzowe pory roku zawsze są takie same. Pierwszy dzień wiosny wypada 21 marca, lato - 22 czerwca, jesień - 23 września, a zima – 22 grudnia.

Kiedy zacznie się astronomiczna jesień 2023? Kiedy się skończy?

W tym roku astronomiczna jesień zacznie się 23 września – tak samo jak kalendarzowa – i potrwa do przesilenia zimowego, czyli do 22 grudnia.

Czym różni się jesień kalendarzowa od astronomicznej?

Jesień kalendarzowa ma stałą datę – co roku zaczyna się 23 września. Początek astronomicznej jesieni związany jest ze zjawiskiem równonocy jesiennej. Moment równonocy jesiennej nastąpi w 2023 roku 23 września o godz. 8.49. Podczas równonocy słońce przechodzi przez punkt Wagi, a promienie słoneczne padają prostopadle na równik. Podczas równonocy dzień i noc mają mniej więcej tę samą długość. Po tym momencie dni na naszej półkuli stają się krótsze od nocy.

Jesień meteorologiczna i… fenologiczna

Jesień meteorologiczna, choć temperatury mogą na to nie wskazywać, rozpoczęła się już kilka tygodni temu – 1 września! Jesień meteorologiczna trwa cały wrzesień i październik do końca listopada.

Jesień fenologiczna jest zdecydowanie najbardziej widowiskowa. Zaczyna się wtedy, gdy liście na drzewach zaczynają zmieniać barwy. Zmiana koloru liści wynika z niższej temperatury powietrza, ale także ograniczonego dostępu drzew do promieni słonecznych, których z każdym dniem o tej porze roku ubywa. Liście pozbywają się wówczas chlorofilu – związku, który odpowiada za zieloną barwę.

Skąd wzięła się nazwa? Fenologia to nauka, która bada zależność między zmianami czynników klimatycznych a periodycznymi zjawiskami w przyrodzie ożywionej. Wśród zjawisk, którymi się zajmuje są m.in. kwitnienie, owocowanie, odloty ptaków, zapadanie w sen zimowy i właśnie zrzucanie liści u roślin.