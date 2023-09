Nasze stanowisko jest twarde, na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać - podkreślił w środę minister rolnictwa Robert Telus. Zaapelował do Ukrainy, by wycofała skargę na Polskę do WTO. Zaznaczył, że jest zadowolony ze środowego spotkania ze stroną ukraińską, oraz że wkrótce dojdzie do następnego.

Szef polskiego resortu rolnictwa w środę online rozmawiał z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Minister dodał, że w najbliższych tygodniach dojdzie do następnego spotkania ze stroną ukraińską. Reklama Robert Telus relacjonował, że rozmowa dotyczyła kwestii zbożowych i nowych procedur, które proponuje Ukraina, jeśli chodzi o wwóz produktów rolnych do UE lub poza Wspólnotę. "Nasze stanowisko jest twarde jeśli chodzi o zboże. Na rynek polski zboże z Ukrainy nie może wpływać" - podkreślił minister, dodając, że strona ukraińska "przyjęła naszą argumentację". Reklama Co Polacy sądzą o embargu na ukraińskie zboże? SONDAŻ Zobacz również Telus zaapelował m.in. o wycofanie skargi na Polskę do WTO, jaką złożyła Ukraina. "Ta skarga jest bezpodstawna" - ocenił. "Minister Ukrainy zadeklarował, że będzie rozmawiał z ministrem gospodarki na Ukrainie, żeby przemyśleć wycofanie tej skargi. To byłaby dobra rzecz jeśli chcemy szukać rozwiązań długofalowych" - dodał minister. (PAP) autor: Michał Boroń, Adrian Reszczyński