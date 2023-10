Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie podczas przygotowań do koncertu orkiestr dętych służb mundurowych, którego organizatorem było "Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński" oraz Starostwo Powiatowe w Kępnie.

W trakcie przygotowywania stanowiska profilaktycznego przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie nietrzeźwy obywatel Gruzji podszedł do strażaków, zaczął się awanturować i zachowywać bardzo agresywnie. Całe to zajście zauważył policjant, który podjął interwencję wobec mężczyzny. Do pomocy pospieszył mu, będący poza służbą, zastępca komendanta kępińskiej policji - przekazał rzecznik.

Z kolei na pomoc Gruzinowi przybiegła Ukrainka, która - jak podaje policja - również znieważyła i naruszyła nietykalność funkcjonariuszy. - Oboje szarpali i popychali mundurowych oraz używali pod ich adresem obelżywych słów - powiedział Stramowski.

36-letni Gruzin oraz 45-letnia Ukrainka zostali zatrzymani i umieszczeni w policyjnym areszcie. Nadzór nad sprawą przejęła prokuratura w Kępnie.

Ewa Bąkowska