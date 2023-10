Po raz piąty we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju, w dniach 2-3 października, odbyła się akcja #sadziMy. Inicjatywa ma na celu zachęcenie Polaków do sadzenia drzew, także poza lasami. W ramach narodowego sadzenia drzew, przygotowano milion sadzonek różnych drzew i krzewów. Akcja organizowana jest z inicjatywy pary prezydenckiej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W jej ramach przez dwa dni każdy chętny może zgłosić się do najbliższego nadleśnictwa, by odebrać sadzonkę i zasadzić ją na własnym gruncie.

Prezydent zachęca do sadzenia drzew

We wtorek prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili nadleśnictwo Suchedniów (Świętokrzyskie), gdzie wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w akcji #sadziMy. Przez te dni w 430 nadleśnictwach na terenie całego kraju dostępne są sadzonki, które każdy może wziąć i zasadzić - podkreślił prezydent Duda.

Przypomniał, że polscy leśnicy sadzą rocznie pół miliarda drzew. Co ogromnie mnie cieszy - lasów przybywa. Mamy spektakularny wzrost areału leśnego w przestrzeni europejskiej, a pewnie nawet światowej - wskazywał. Jak zaznaczył, po II Wojnie Światowej 20 proc. polskiego terytorium porastały lasy, a obecnie jest to ok. 30 proc. To jest ogromny postęp - zaznaczył.

Las to jest miejsce, gdzie można przyjść, wyciszyć się, odpocząć. Las to jest azyl, ostoja i miejsce ukojenia. Las to też miejsce, które poprzez życie drzew realizuje wspaniałe procesy przyrodnicze, takie jak oczyszczanie powietrza, filtrowanie go czy magazynowanie Co2 i tym samym ochrona klimatu - mówił Duda.

Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebne są lasy. Tyle dzisiaj się mówi o ochronie klimatu. Tymczasem jednym z najlepszych sposobów ochrony klimatu są właśnie areały leśne - wskazywał.

Prezydent podkreślił, że trzeba popularyzować sadzenie lasów oraz pokazywać, że systematycznie zwiększająca się ich ilość jest efektem ciężkiej pracy leśników i wszystkich, którzy w tym pomagają.

Akcja #sadziMY została zainaugurowana w 2019 r. przez prezydenta Dudę w odpowiedzi na zniszczenia dokonane przez huragan 100-lecia, który wystąpił na terenie Polski w 2017 roku. Huragan był największym takim kataklizmem w 95-letniej historii Lasów Państwowych. W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. nawałnice połamały i wywróciły miliony drzew na powierzchni ok. 70 tys. ha w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy po Kaszuby.

Autorka: Delfina Al Shehabi, Wiktor Dziarmaga