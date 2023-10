Pogoda w Polsce przyzwyczaiła nas w tym roku do wysokich temperatur. Trudno więc się dziwić, że ledwo za oknem pojawiła się jesień, a my już tęsknimy za słonecznymi dniami. Niektórzy zdecydowali się przedłużyć lato i wyjechać na październikowy urlop. Ale wiele osób już teraz myśli o przyszłorocznych wakacjach. W tym roku Polacy wcześniej ruszyli do biur podróży, by rezerwować wycieczki na lato 2024.

Wakacje 2024. Nowy trend wśród turystów

Co przekonuje klientów do wcześniejszej rezerwacji?

Wakacje 2024. Najpopularniejsze kierunki

Kto rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem? Reklama Wakacje 2024. Nowy trend wśród turystów Rezerwacje z wyprzedzeniem od dawna mają swoich zwolenników. Ale to, że klienci wykupują wycieczki tak wcześnie, jest nowym trendem na polskim rynku turystycznym. Wakacje 2024 cieszą się dużym zainteresowaniem. Turyści coraz chętniej wybierają też wyloty z lokalnych lotnisk. Tak wynika z pierwszego podsumowania przedsprzedaży portalu Wakacje.pl Reklama Przyczyną może być fakt, że biura podróży również nieco wcześniej ruszyły ze sprzedażą przyszłorocznych ofert. Dotychczas przedsprzedaż startowała zwykle w połowie sierpnia. Tym razem była to pierwsza połowa lipca. Co przekonuje klientów do wcześniejszej rezerwacji? Klienci zachęceni tegorocznym wyjazdem, często decydowali się więc od razu zamówić wycieczkę na kolejny rok. Tym, co ich przekonuje jest z pewnością cena. Im wcześniej, tym taniej. Reklama Ceny w przyszłym sezonie są na razie wielką niewiadomą. A patrząc na oferty z tego lata, trudno spodziewać się okazji last minute. Z raportu Polskiej Izby Turystyki wynika, że w tym roku co trzeci klient zarezerwował wycieczkę z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Na plus jest także szeroki wybór oferty hoteli w różnych zakątkach Europy i świata. Poza tym przy rezerwacji z tak dużym wyprzedzeniem biura podróży wymagają jedynie wpłaty zaliczki. Pełen koszt ponosimy dopiero około miesiąc przed wyjazdem. Wakacje 2024. Najpopularniejsze kierunki Na liście najpopularniejszych kierunków na wakacje 2024 niezmiennie króluje Turcja. Klienci chętnie rezerwują też przyszłoroczne wycieczki do Grecji. Tak wygląda ranking przedsprzedaży na lato 2024: Turcja

W przyszłym roku turyści prawdopodobnie będą mogli skorzystać z większej liczby połączeń na najpopularniejszych trasach z lotnisk lokalnych. Kto rezerwuje wakacje z wyprzedzeniem? Z danych portalu Wakacje.pl wynika, że najchętniej rezerwowane są aktualnie wycieczki w terminie czerwcowym, czyli możliwie jak najszybciej z gwarancją pogody. Klienci często wybierają wyjazdy już na wiosnę, a także na jesień. Wśród nich są głównie pary i rodzice z małymi dziećmi. Preferują wyjazdy do Turcji i Grecji.