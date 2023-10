Zakaz palenia węglem. Gdzie obowiązuje?

Od 1 września 2019 r. całkowity zakaz palenia węglem i drewnem obowiązuje na terenie Krakowa. Stolica Małopolski należy do grona najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie.

30 listopada 2017 r. uchwałę antysmogową przyjął także Wrocław. Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje tam zakaz instalowania nowych kotłów na paliwa stałe. Ponadto nie można wykorzystywać najgorszych jakościowo paliw, takich jak węgiel brunatny, muły węglowe, odpady węglowe, wilgotne drewno oraz miał (węgiel kamienny o uziarnieniu poniżej 3 mm). Ten zakaz nie dotyczy miejsc, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej. W takich przypadkach można używać wyłącznie kotłów na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu.

Reklama

Ważna zmiana wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., bowiem mieszkańcy nie będą mogli już używać popularnych kopciuchów, czyli pieców poniżej 3 klasy. Od 1 lipca 2028 r. we Wrocławiu będzie obowiązywać całkowity zakaz użytkowania pieców na paliwa stałe (za wyjątkiem miejsc, gdzie nie ma możliwości przyłączenia).

Reklama

Zakaz palenia węglem w Warszawie – jakie obostrzenia?

Węgiel kamienny i ekogroszek są zabronione w Warszawie. Zakaz palenia obowiązuje od 1 października 2023 r. Ponadto mieszkańcy nie mogą instalować kotłów na węgiel i drewno w nowych domach, gdzie istnieje możliwość podłączenia do ogrzewania miejskiego. Warto wspomnieć o wyjątkach. Zaliczają się do nich kotły na węgiel używane od 1 czerwca 2022 r., które spełniają wymogi ekoprojektu oraz kotły klasy 5, eksploatowane przed 10 listopada 2017 r. Z tych ostatnich można korzystać aż do końca ich żywotności.

W stolicy działa jeszcze ponad 4 tysiące kopciuchów, głównie prywatnych. Mieszkańcy mogą ubiegać się o miejskie dofinansowanie na likwidację starego pieca. Dopłaty stanowią aż 70 proc. wartości inwestycji. Istnieje także możliwość ubiegania się o dodatkowe środki przeznaczone na odnawialne źródła energii oraz modernizację centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Jakie kary za złamanie przepisów?

Osoby, które nie dostosują się do nowych przepisów muszą liczyć się z ryzykiem kary pieniężnej. Grzywna wynosi 500 zł, jednak w przypadku dalszego łamania przepisów istnieje ryzyko skierowania sprawy na drogę sądową. W takiej sytuacji wysokość mandatu to nawet 5000 zł. Za przeprowadzanie kontroli odpowiadają urzędnicy oraz straż miejska.