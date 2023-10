Leśny Kawaler, dzięki kamerom, które rozmieścił w plenerze, w lesie pod Częstochową, uwiecznił wyjątkowe zachowanie jeleni.

Nagranie takiej sytuacji w lesie to szansa jedna na milion. W filmie, który nagrałem widać silne relacje i więzi, które łączą: łanie - mamę, samicę jelenia szlachetnego - i jej młode, które przyszło na świat w czerwcu tego roku. Maluch ma zatem niespełna 4 miesiące. Dopiero dowiaduje się, co to jest rykowisko i poznaje życie - opowiadał w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Dawid Popończyk.

Leśny Kawaler objaśnia zachowanie jeleni

Mama - tak jak i w naszym świecie - jest opanowana, spokojna i stonowana. Mały jeleń cały czas chce szaleć, bawić się i czerpać z życia pełnymi garściami - mówił.

To nie żadna przepychanka czy walka, bo zwierzęta robią to spokojnie i delikatnie, nie angażując przy tym mięśni tułowia. To jak przytulanie się, najbardziej czułym u zwierząt miejscem - czubkiem głowy. Ten film to niezbity dowód na to, że zwierzęta czują, myślą i dbają o siebie wzajemnie. Wystarczy krótki filmik, aby uświadomić sobie, jak niezwykle silne są więzi, które je łączą. Zwierzęta to nie istoty, które podążają tylko za instynktem... - podsumował w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Dawid Popończyk.