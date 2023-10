Kilka dni temu dyżurny ostrołęckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące podejrzenia kłusownictwa na terenie gm. Rzekuń. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci z ostrołęckiego Wydziału Kryminalnego. Na miejscu zastali trzech mężczyzn w wieku 34-63 lata, którzy właśnie zamierzali zabrać tuszę zastrzelonej klempy. Dwóch z nich jest myśliwymi. Polowali jednak nie w swoim obwodzie łowieckim i nie posiadali indywidualnych zezwoleń na polowanie w tym terenie - przekazał rzecznik.

W miejscu zamieszkania podejrzanych o kłusownictwo mężczyzn policjanci zabezpieczyli pięć jednostek broni myśliwskiej oraz dużą ilość amunicji. U jednego z mężczyzn znaleziono amunicję, na którą nie posiadał zezwolenia.

Zarzuty

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczących polowania w okresie ochronnym bez uprawnień do polowania. Grozi za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo jednemu z nich przedstawiono zarzut dotyczący nielegalnego posiadania amunicji.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie zwierzyny bezprawnie pozyskanej wartość skłusowanego zwierzęcia oszacowano na 14 tys. zł.

Autorka: Ilona Pecka