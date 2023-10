We Wrocławiu nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach (od godz. 22 do 6 rano) obowiązuje od 2018 r. na Starym Mieście.

W czwartek miejscy radni zdecydowali, że uchwała rozszerzająca ten zakaz na osiem osiedli okalających lub znajdujących się w bliskim sąsiedztwie Starego Miasta została skierowany do konsultacji do rad tych osiedli. Po konsultacjach uchwała wróci do Rady Miejskiej Wrocławia. Nocnym zakazem sprzedaży alkoholu miałyby zostać objęte: Huby, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Powstańców Śląskich, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie, Szczepin.

Reklama

Wiceprezydent Wrocławia Bartłomiej Ciążyński podkreślił, że według statystyk w Polsce rocznie na głowę mieszkańca spożywa się 12 litów czystego alkoholu. - Podczas gdy pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, statystyczny Polak rocznie spożywał 5 litów czystego alkoholu. Te statystki są alarmujące, a jedną z przyczyn tego wzrostu spożycia jest dość łatwa na tle państw europejskich dostępność do zakupu alkoholu w Polsce – mówił Ciążyński.

Dodał, że wzrost spożycia alkoholu nie jest jednak "pierwszym zmartwieniem władz miasta". - Naszym pierwszym zmartwieniem jest porządek, spokój i bezpieczeństwo naszych mieszańców. To jest pierwszy powód, dla którego chcemy wprowadzić organicznie nocnej sprzedaży alkoholu – powiedział wiceprezydent.

Reklama

Ciążyński podkreślił, że regulacje, które chce wprowadzić magistrat, nie są prohibicją. - To jest regulacja, pewne organicznie, powszechnie spotykane w cywilizowanych państwach – mówił wiceprezydent.

Ciążyński przypomniał, że od 2018 r. obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu na Starym Mieście, a jego skutki – jak mówił wiceprezydent – są "pozytywne". - Policja raportuje nam o spadku interwencji związanych ze spożyciem alkoholu na Starym Mieście – powiedział.

Wiceprezydent przytoczył też wynik sondaży zlecanych przez miasto, w których pytano o wprowadzenie takie zakazu. Według tych sondaży za taką regulacją opowiedziało się 70 proc. pytanych.

Reklama

Ciążyński wyraził opinię, że po konsultacjach uchwały w ośmiu radach osiedli, wróci ona pod obrady Radym Miasta Wrocławia jeszcze w tym roku.

autor: Piotr Doczekalski