Od stycznia do marca policjanci ujawnili już 1818 nietrzeźwych niepełnoletnich osób. To o ponad 300 więcej niż przed rokiem i niemal dwa razy tyle, co w 2021 r. Ten rok może więc przynieść kontynuację trendu wzrostowego. W 2022 r. bowiem liczba nietrzeźwych młodych osób w policyjnych statystykach wyniosła niemal 7,6 tys. (o 1,3 tys. więcej niż rok wcześniej).

Koniec pandemii to koniec izolacji oraz większego nadzoru ze strony rodziców nad młodzieżą – ocenia Lucyna Kicińska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym IPiN.Brzózka.

