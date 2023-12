Nie jestem zwolennikiem prohibicji - oświadczył Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami stolicy. - To nie jest tak, że jeżeli wprowadzilibyśmy zakaz sprzedaży alkoholu, to załatwiłoby to sprawy bezpieczeństwa, pijaństwa - przekonywał. - Jeżeli mówimy nie sprzedawać, to zaraz byśmy chcieli rozciągnąć na "nie konsumować" - dodał. Zapytał, co w takim wypadku "zrobić z ogródkami restauracyjnymi, gdzie sprzedaje się alkohol".

Reklama

Zapewnił, że zawsze jest otwarty na dialog.

"Istnieje potrzeba…"

Przyznał, że istnieje potrzeba nowego uregulowania spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu. - Zastanawiamy się, w jaki sposób lepiej zabezpieczyć miejsca newralgiczne - dodał. Wskazał, że nie chodzi tylko o karanie, ale także większą liczbę patroli policyjnych.

Reklama

W czwartek przedstawiciele stowarzyszeń Miasto Jest Nasze i Porozumienie dla Pragi złożą ponad 1000 zebranych podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych ws. wprowadzenia na terenie całej Warszawy ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych od 22:00 do 06:00 oraz ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu.