Nadużywanie alkoholu jest globalnym problemem, który prowadzi do przedwczesnej śmierci, chorób serca, problemów trawiennych, a nawet większego ryzyka demencji. Naukowcy od dłuższego czas zastanawiali się, jakie komunikaty należy kierować do społeczeństwa, aby zachęcić ludzi do ograniczenia spożycia trunków. W końcu wpadli na metodę, która faktycznie może okazać się skuteczna, bowiem przekazuje informacje o zwiększonym zagrożeniu zachorowania na chorobę, której szczególnie się boimy, a mianowicie na raka.