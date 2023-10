IMGW: Prognoza pogody na Wszystkich Świętych

Jakiej pogody możemy spodziewać się 1 i 2 listopada? Według synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zachodniej połowie kraju temperatura maksymalna na wynieść 15 stopni Celsjusza. Ta cześć Polski będzie zdecydowanie cieplejsza od wschodniej, gdzie prognozowane jest tylko 10 stopni Celsjusza.Po deszczowej nocy, we Wszystkich Świętych tylko lokalnie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu i równie słaby ma być wiatr, który będzie z kierunku południowego, południowo-zachodniego.

Zaduszki nieco chłodniejsze: Zachmurzenie i do 10 stopni Celsjusza

Synoptycy przewidują, że Zaduszki będą nieco chłodniejsze. To wszystko za sprawą niżu znad Atlantyku, który wkroczy do Polski od zachodu. Przyniesie on ze sobą wzrost zachmurzenia oraz opady deszczu. Prognozowane temperatury wyniosą od 4 do maksymalnie 10 stopni Celsjusza. Ranek będzie chłodny, a słońce zniknie za chmurami – częściowe zachmurzenie prawie w całym kraju.

IMGW będzie trzymał rękę na pogodowym pulsie

IMGW zadeklarował dziś na swoim koncie na platformie X (dawniej Twitter), że każdego dnia będzie prezentować prognozę numeryczną na dzień 1 i 2 listopada. "Zobaczycie, jak zmieniają się takie prognozy oraz od kiedy ich sprawdzalność będzie bliska 100 proc. Należy pamiętać, że wyniki eksperymentalnego modelu numerycznego WRF-GFS Medium prezentowane na grafice podlegają codziennej aktualizacji a prezentowane wartości mogą ulec zmianom, zwłaszcza powyżej 7 dni (niska sprawdzalność prognozy) (…)” – czytam w zamieszczony przez IMGW poście na platformie X.

Co to jest numerologiczny modeli prognozy pogody?

Numerologiczny model to złożony program komputerowy, który potrafi symulować złożone procesy fizyczne zachodzące w atmosferze. Jego uproszczona procedura konstrukcji przebiega w ten sposób, że na początku analizowane są procesy fizyczne zachodzące w atmosferze. Następnie, przy pomocy języka matematyki, opisywane są procesy dynamiczne i termodynamiczne w atmosferze, a potem dodawane odpowiednie schematy numeryczne, dzięki którym uzyskuje się rozwiązanie tych równań. Na koniec przygotowuje się program komputerowy, tzw. kod, który pozwala otrzymać symulacje procesów fizycznych zachodzących w atmosferze w przyszłości, czyli prognozę, z wykorzystaniem superkomputera.