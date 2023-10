Dojazd na wrocławskie cmentarze w dniu Wszystkich Świętych – za sprawą dodatkowych linii autobusowych i tramwajowych – może być wygodniejszy gdy zostawimy samochód w domu. W dzień Wszystkich Świętych okolicy wrocławskich cmentarzy będą pilnować porządku patrole policji, straż miejska oraz służby MPK. Wszystko po to, by piesi, pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy jak najłatwiej i najbezpieczniej mogli trafić na miejsce.

Wszystkich Świętych 2023. Jakie zmiany organizacji ruchu we Wrocławiu?

Zmiany organizacji ruchu we Wrocławiu obejmą rejony cmentarzy Osobowickiego, Grabiszyńskiego, Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida, Św. Rodziny przy ul. Smętnej, Św. Ducha przy ul. Bardzkiej, przy ul. Złocieniowej, przy ul. Jerzmanowskiej, a także cmentarza przy ul. Trzmielowickiej, ul. Zabrodzkiej, ul. Gorlickiej, ul. Działkowej, ul. Kiełczowskiej i Brodzkiej.

Już teraz wrocławianie mogą zauważyć zmiany w komunikacji miejskiej. Przystanki na życzenie usytuowane w okolicach cmentarzy są zamienione na przystanki stałe, by ułatwić mieszkańcom dojazd do nekropolii. Miasto, jak co roku, zachęca mieszkańców, by 1 listopada wybrać komunikację miejską. W Dzień Wszystkich Świętych będą kursować dodatkowe, specjalne linie na cmentarze.

Jak dojechać na cmentarz podczas Dnia Zmarłych?

Już od 28 października będą kursować we Wrocławiu nowe, dedykowanie linie tramwajowe i autobusowe kierowane na cmentarze. Miasto przewidziało także zmiany w stałych kursach. Przykładowo, linia A zatrzymuje się dodatkowo na przystanku Grabiszyńska (Cmentarz II). Linia K, między godz. 9 a 17 została przedłużona w obu kierunkach od ulicy Świeradowskiej, przez przystanek Bardzka (Cmentarz) do przystanku Buforowa (Rondo).

Nowe połączenia specjalnie na Wszystkich Świętych

Z okazji Wszystkich Świętych miasto uruchomi 8 dedykowanych linii tramwajowych i 7 autobusowych, które dojadą do największych cmentarzy we Wrocławiu. Tramwaje będą oznaczone literą: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, a autobusy numerami 301, 307, 322, 334, 335, 336 i 350.

Co więcej, od 28 października do 3 listopada wrocławianie będą mogli dojechać do Osobowic dzięki tymczasowemu torowisku. W dniu 1 listopada linie stałe i dedykowane mają odjeżdżać z przystanków średnio co 1 minutę. Ulice dla ruchu kołowego przy największych nekropoliach będą zamknięte, a kierowcy będą musieli kierować się na najbliższe parkingi.

Zmiany w organizacji ruchu - Cmentarz Osobowicki

W tym rejonie, na ulicy Łużyckiej, będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla samochodów udostępniony zostanie parking niestrzeżony na 250 miejsc postojowych – między cmentarzem a nasypem kolejowym. 1 listopada 2023 roku zostaną zamknięte dla ruchu kołowego - z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI - ulice Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego - ul. Bezpieczna, Łużycka, Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka i Władysława Reymonta – na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance.

Organizacja ruchu - cmentarz Grabiszyński

Teren przy bramie bocznej cmentarza już od 23 października został przeznaczony na potrzeby pętli autobusowej. 28 października 2023 od godz. 07:00 dla potrzeb kiermaszu świątecznego została zamknięta dla ruchu kołowego część jezdni bocznej ulicy gen. Józefa Hallera.

1 listopada 2023 natomiast zostanie zamknięta dla ruchu kołowego - z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI – ulica Grabiszyńska na odcinku od ul. Ostrowskiego do ul. Jordanowskiej. Zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu dla komunikacji indywidualnej na ul. Ostrowskiego od ul. Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i ul. Klecińskiej. Przystanek końcowy specjalnych linii autobusowych zlokalizowano przy ulicy Grabiszyńskiej – brama boczna cmentarza.

Organizacja ruchu - cmentarz Św. Rodziny, ul. Smętna

Już od 28 października 2023 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta została część ul. Smętnej do bramy wjazdowej cmentarza. Z kolei 1 listopada 2023 r. zamknięte zostaną dla ruchu kołowego ulice Smętna, Narcyzy Żmichowskiej, Emilii Plater i Partyzantów na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej.

Wszystkich Świętych 2023. Organizacja ruchu - cmentarz Św. Wawrzyńca, ul. Bujwida

28 października 2023 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamknięta została dla ruchu kołowego ul. Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych. Z kolei 1 listopada 2023 r. zamknięte zostaną ulice: Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych, Sopocka, Liskego i Czerwonego Krzyża.

Wszystkich Świętych 2023. Organizacja ruchu przy cmentarzu Św. Ducha, ul. Bardzka

1 listopada na ul. Morwowej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Bardzkiej do ul. Ziębickiej. Część jezdni ulicy Morwowej zostanie przeznaczona na parking. W okolicy cmentarza płatny parking zostanie także zorganizowany przy ul. Buforowej 2.