Anna Lewandowska zamieściła we wtorek późnym popołudniem zdjęcie, na którym widać ją w szpitalu. Okazuje się, że trafiła do niego, by przejść operację.

Anna Lewandowska wylądowała w szpitalu. Opublikowała zdjęcie w sieci

Reklama

Zabieg, któremu się poddała to rekonstrukcja więzadeł nadgarstka. Choć na moment muszę odpuścić własne treningi, to nie zwalniam tempa i w tym czasie chce przygotować dla was nowe plany treningowe i zebrać inspiracje na kolejne projekty - napisała pod opublikowanym zdjęciem Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska zapewnia: Wrócę jeszcze silniejsza

Zapewniła fanów, że wróci jeszcze silniejsza. Wyzwania nas wzmacniają, a ja wrócę jeszcze silniejsza. Widzimy się wkrótce z powrotem na macie! - czytamy w jej wpisie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Wśród osób, które zostawiły pod zdjęciem Lewandowskiej komentarze ze słowami wsparcia była m.in. Monika Olejnik oraz Marina. Dużo zdrowia- napisała dziennikarka TVN.