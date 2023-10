Poznań. Wszystkich Świętych. Wzmocnione siły policyjne w okolicach cmentarzy

W rejonie poznańskich nekropolii będzie można spotkać dużo funkcjonariuszy policji. Tradycyjnie już, w ramach akcji "Znicz", policjanci będą kontrolować stan techniczny aut, trzeźwość kierujących i przestrzeganie przez zmotoryzowanych innych zasad związanych z ruchem drogowym, np. parkowanie. Funkcjonariusze zaznaczają, że warto mieć ze sobą elementy odblaskowe i latarki. W związku ze zmianą czasu na zimowy, wcześniej będzie się ściemniać.

Poznań. Wszystkich Świętych. Jak dojechać autem na cmentarz?

Reklama

Lepiej o tym nie myśleć. W okolicach cmentarzy znalezienie legalnego miejsca do parkowania może graniczyć z cudem. Policja informuje, że będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 30 km/h na ulicach Cmentarnej, Owczej, Grunwaldzkiej, Warszawskiej, Gnieźnieńskiej, Arciszewskiego, Ściegiennego, Szpitalnej, Nowina, Lutyckiej (od ul. Dojazd do Podolańskiej) oraz Morasko (na wysokości cmentarza). Zmiany będą obowiązywać do 5 listopada.

Reklama

Poznań. Wszystkich Świętych. Tramwaje co dwie minuty

Reklama

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu zachęca do korzystania w dniu 1 listopada z komunikacji miejskiej. Rozkład jazdy został zaplanowany w ten sposób, by w okolice poznańskich nekropolii tramwaje dojeżdżały co około dwie minuty.

Oprócz zwiększenia liczby kursów na regularnych liniach, pojawią się też dodatkowe. Linia tramwajowa nr 41 (zapewni połączenie Junikowa z Mostowem) i linia tramwajowa nr 42 (zapewni połączenie z Połabskiej na Miłostowo). Z kolei linia nr 6 będzie wykonywać wszystkie kursy do Junikowa, a 98, zamiast na Zawady, pojedzie na Miłostowo. W Poznaniu uruchomiona zostanie też dodatkowa linia autobusowa o numerze 133. Zapewni dojazd ze Śródki w rejon Miłostowa (wejście od strony ul. Gnieźnieńskiej).

Poznań. Wszystkich Świętych. Zmiany w komunikacji i dodatkowe linie

Linie nr 3, 17 i 99 - wydłużenie tras przez cały dzień:

Linia nr 3 - wydłużona do Junikowa

Linia nr 17 - wydłużona do Miłostowa

Linia nr 99 - wydłużona do pętli Zawady

Tramwaje linii nr 1, 6, 8, 15 i 17 będą kursowały co 10 minut w godz. 6:00 – 17:00.

Dodatkowe linie tramwajowe nr 41, 42 i 43 w godz. 9:00-16:30, na których kursy zaplanowano co 10 minut.

Linia nr 41

JUNIKOWO – Grunwaldzka – Reymonta - Hetmańska - Zamenhofa – Rondo Śródka – MIŁOSTWO

Linia nr 42

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST - Most Teatralny – Mielżyńskiego - Rondo Śródka – MIŁOSTOWO

Linia nr 43

OS. SOBIESKIEGO – Trasa PST - Dąbrowskiego - Przybyszewskiego – Grunwaldzka - JUNIKOWO

Wzmocnienia i większa częstotliwość na liniach autobusowych:

Linie nr 177, 182 i 193: w godz. 8:00-17:00 autobusy będą kursowały co 10 minut

Linie nr 133, 157, 173, 160 i 183: będą kursowały bardziej pojemne autobusy przegubowe

Linie nr 133 i 173

W godz. 8:00-17:00, uruchomiona zostanie dodatkowa linia autobusowa nr 133, z kursami co 10 minut (naprzemiennie z linią nr 173) na trasie:

RONDO ŚRÓDKA – Podwale – Zawady – Główna – Gnieźnieńska/Cmentarz – Bałtycka - Gdyńska – Główna – Podwale – Zawady – RONDO ŚRÓDKA

Linia nr 122 – zawieszona

Linie nr 133, 173 i 227

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gnieźnieńskiej, autobusy linii nr 133, 173 i 227 w kierunku ronda Śródka pojadą objazdem ulicami Bałtycką i Gdyńską.

Linia nr 189

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. św. Antoniego (od ul. Książęcej do ronda Minikowo), autobusy linii nr 189 w kierunku pętli Starołęka PKM przy ul. Książęcej, pojadą objazdem:

STAROŁĘKA PKM - Forteczna - Obodrzycka - Unii Lubelskiej - Obodrzycka – Warowna –Gołężycka – Baranowska – Ożarowska – Czernichowska – Starołęcka - św. Antoniego - Książęca - STAROŁĘKA PKM (powrót po stałej trasie)

Z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lutyckiej (od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej), autobusy linii nr 160 i 183 pojadą w kierunku Podolan ulicami Dojazd i Lutycką, a w kierunku centrum ulicami Lutycką, Podolańską i Wojska Polskiego.

Linia nr 160 – zmieniony fragment zaznaczono tłustym drukiem

GARBARY PKM - Garbary - Solna - Nowowiejskiego - al. Wielkopolska - Nad Wierzbakiem - Wojska Polskiego – Dojazd – Lutycka - Szczawnicka - Druskienicka - Zakopiańska - Kosowska - Strzeszyńska - Biskupińska - STARY STRZESZYN (powrót po stałej trasie)

Linia nr 183 – zmieniony fragment zaznaczono tłustym drukiem

SZARYCH SZEREGÓW - Szarych Szeregów - Strzeszyńska - Jasielska - Druskienicka - Szczawnicka – Podolańska – Wojska Polskiego – Dojazd (wjazd na przystanek Wrzoska Szpitale) - Dojazd- Aleje Solidarności - Serbska - Prymasa Hlonda - Podwale - Jana Pawła II - RONDO ŚRÓDKA

(powrót po stałej trasie)

Linia nr 177