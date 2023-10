Autobusem, tramwajem, a może autem? Jak co roku wybór będzie zależał nie tylko od pogody i ciężaru toreb do zawiezienia na cmentarz, ale również od odległości jaką mamy do pokonania. Bez wątpienia komunikacją miejską na stołeczne cmentarze dotrzemy szybciej i sprawniej. Mimo to, wielu z nas wybierze jednak auto. Sprawdziliśmy, jak wygląda tegoroczna organizacja ruchu w Warszawie.