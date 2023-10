Kraków. Wszystkich Świętych. Ograniczenia w ruchu. Patrz, gdzie parkujesz

W rejonach wszystkich cmentarzy komunalnych na terenie Krakowa wprowadzone będą ograniczenia postoju (zakaz zatrzymywania się) i duże ograniczenia w ruchu. Oznacza to, że przyjazd autem pod nekropolie nie będzie najlepszym pomysłem. Nawet jeśli uda nam się znaleźć miejsce do parkowania, to może okazać się, że dostaniemy mandat.

Kraków. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej, dodatkowe linie na 1 listopada

Władze miasta podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych linii tramwajowych i autobusowych. Będą oznaczone symbolem znicza i cyfrą 8 na początku. Zaplanowano łącznie wdrożenie aż 36 dodatkowych linii. Z kolei niektóre regularne linie zostaną wzmocnione o dodatkowe kursy.

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotował bardzo szczegółowe komunikaty, w których wyjaśnione jest funkcjonowanie komunikacji miejskiej w dniu 1 listopada. Można też zapoznać się z dokładnym wykazem dodatkowych, uruchamianych specjalnie w ten dzień linii.

Funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej w Krakowie w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych:

https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/492-2023

Dodatkowe linie tramwajowe i autobusowe funkcjonujące w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych:https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/489-2023

Warto też wspomnieć, że w związku z budową trasy S7 w tym roku nie dojedziemy bezpośrednio tramwajem do cmentarza Grębałów. Tramwaje linii 1 i 5 dojadą do przystanku "Wańkowicza". Osoby chcące dojechać komunikacją do tego cmentarza, będą jednak miały do wyboru aż 15 linii autobusowych.

Dodatkowo, w rejonie Cmentarza Grębałów, Cmentarza Prądnik Czerwony, a także Cmentarza Rakowickiego znajdą się inspektorzy ruchu, którzy będą rozdawać ulotki z trasami dodatkowych linii. Odpowiedzą też na inne pytania związane z funkcjonowaniem tego dnia komunikacji miejskiej, a także wyjaśnią organizację ruchu w rejonach cmentarzy.

1 listopada w Krakowie. Godziny otwarcia cmentarzy komunalnych

Warto zaznaczyć, że w dniu 1 listopada 2023 r. cmentarze komunalne w Krakowie będą czynne od godz. 6 do ostatniego odwiedzającego. W tej sytuacji warto na spokojnie rozplanować sobie cały dzień, gdyż nie musimy się spieszyć.