Jak informuje RMF FM do zdarzenia doszło w piątek przy ul. Podwale Grodzkie w Gdańsku. Policja oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, ustalili, że 39-letni mężczyzna zaatakował 74-letniego seniora. Powodem miał być fakt, że starszy mężczyzna zwrócił młodszemu uwagę, gdy tamten zaczepiał przypadkowych przechodniów.

Według świadków zdarzenia, 39-latek przewrócił seniora na ziemię i zaczął go kopnąć.Mężczyznę zatrzymano, a po badaniu okazało się, że miał on prawie 2,5 promila alkoholu we krwi.

W sobotę przedstawiono mu zarzuty. Teraz grozi mu kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Starszemu mężczyźnie udzielono pomocy, a obrażenia okazały się niegroźne dla życia.