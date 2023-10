Przedwyborcze obietnice rządu za frekwencję

Na kilka dni przed wyborami minister rolnictwa i rozwoju wsi, minister sportu i wojewoda mazowiecki wspólnie ogłosili, że gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną frekwencję ponad 60 proc. otrzymają:

250 tys. zł na działalność kół gospodyń wiejskich i orkiestr dętych

250 tys. zł na lokalne kluby sportowe

dodatkowy milion złotych otrzymają gminy z najwyższą frekwencją w powiecie - z budżetu obywatelskiego na dowolny cel.

Do tej puli dochodzi jeszcze kwota do miliona złotych na remizy, obiecana wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i MSWiA. Gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w powiatach, w ramach inicjatywy "Bitwa o remizy" mają dostać pieniądze na termomodernizację, remont i wyposażenie remiz strażackich.

Ile to będzie kosztowało?

Małe gminy z najwyższą frekwencją w powiatach łącznie mogły uzbierać aż 2,5 mln złotych. Wcale więc nie dziwi, że przedwyborcze zachęty finansowe spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród lokalnych włodarzy i samych mieszkańców.

Z danych PKW wynika, że w tegorocznych wyborach zdecydowana większość małych gmin w Polsce przekroczyła 60 proc. frekwencji. Dotacje po 500 tys. zł powinno więc otrzymać ponad 2 tys. gmin. To daje razem ponad miliard złotych do wypłaty.

Biorąc pod uwagę liczbę powiatów w Polsce - po 2 mln zł może otrzymać ponad 300 liderów wśród gmin z najwyższą frekwencją. Łącznie wychodzi więc kolejnych 600 mln złotych. Wszystkie obiecane dotacje mogą więc kosztować budżet państwa nawet 1,6 mld złotych.

Co z wypłatami obiecanych pieniędzy?

Co mówią na ten temat rządzący po wyborach? Pytają o to zarówno media, jak i zaniepokojone gminy. Ci, którzy obietnice składali, aktualnie "procedują przepisy" i czekają na dokładne dane.

W odpowiedzi dla portalu farmer.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że: "Środki dla gmin, w których frekwencja przekroczyła 60 procent zostaną przekazane niezwłocznie po zakończeniu procedowania stosownych przepisów prawnych. MRiRW przygotowuje rozwiązania dotyczące bonusu frekwencyjnego z przeznaczeniem na działalność KGW, zespołów ludowych i orkiestr dętych".