Sprawdzamy zaginięcia w całej Polsce - podkreślają mundurowi. - Informację dostaliśmy w piątek od mężczyzny, który podczas spaceru z psem zauważył ludzką czaszkę - powiedziała młodsza aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Szczątki leżały na zarośniętym i trudno dostępnym terenie w okolicy ulic Sikorskiego i Dolnej.

Wstępnie wykluczyliśmy, że szczątki pochodzą z czasów wojennych. Przy szkielecie znaleziono bowiem współczesne ubrania oraz kosmetyki. Wskazują one też na to, że była to kobieta - zaznacza policjantka.

Pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie tożsamości zmarłej.

Na naszym terenie nie było w ostatnim czasie zaginięć, które można połączyć z tą sprawą. Sprawdzamy zaginięcia w całej Polsce - podkreśla.