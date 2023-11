Weszła do banku, w ręku trzymała nóż. Wulgarnie krzyczała do kasjerki, żeby ta natychmiast wydała jej pieniądze. Tak kom. Ewa Rejn-Kozak z KPP w Puławach opisuje przebieg napadu na bank, do którego doszło w piątek w Puławach w woj. lubelskim. Kobieta ukradła pieniądze i uciekła; jest poszukiwana.