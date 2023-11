Pewnie większość z nas dostała chociaż jednego szkodliwego sms-a lub mail ze złośliwym linkiem. Jednak zazwyczaj nie wiemy, co robić dalej, gdy otrzymamy taką wiadomość. A jest na to dobre rozwiązanie. Warto każdy taki incydent zgłaszać do Zespołu CERT Polska. Numer, na który można wysyłać powiadomienia o podejrzeniu oszustwa, został właśnie skrócony.