Niestety, otrzymaliśmy informację, że dziewczynka zmarła - poinformowała Barbara Szczerba.

Lokalny portal wadowice24.pl podał, że policja otrzymała zgłoszenie o zaginięciu 14-latki z Andrychowa we wtorek. Dziewczynka miała jechać do pobliskich Kęt. Rano zatelefonowała do ojca, że źle się czuje i nie wie, gdzie jest. Rodzic zgłosił sprawę policji, która wczesnym popołudniem opublikowała komunikat o poszukiwaniu dziecka. Krótko potem nastolatka została odnaleziona.

Zainteresował się tylko jeden z mieszkańców

"Nastolatka siedziała przy jednym ze sklepów w Andrychowie kilka godzin. Tylko jeden z mieszkańców zainteresował się jej losem. Przeniósł dziewczynkę do ciepłego sklepu" - podał portal. Wezwana karetka przetransportowała ją do szpitala. Była bardzo wyziębiona.

Niestety, lekarzom nie udało się ocalić życia dziecka.

Podkom. Szczerba powiedziała, że sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Wadowicach.