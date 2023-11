Służby ratunkowe zostały wezwane do kobiety, u której doszło do zatrzymania krążenia.

Tragedia rodzinna w Bobowej

Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymała PSP w Gorlicach. Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał kobietę do szpitala. Niestety, kobieta zmarła w drodze do gorlickiej lecznicy. Wkrótce na ratunek została zadysponowana druga karetka pogotowia ratunkowego – do syna kobiety, który dowiedział się o śmierci matki. Niestety, około 40-letni mężczyzna zmarł w domu tego samego dnia.